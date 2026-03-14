LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 marzo in DIRETTA | torna Chiara Mazzel
Oggi si svolge la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con Chiara Mazzel che torna in gara. La manifestazione si tiene in diverse località tra Milano e Cortina, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo. La diretta live fornisce aggiornamenti continui sugli eventi e le competizioni in corso. La giornata si presenta ricca di gare e di momenti di attenzione per il pubblico presente e online.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. 3 ori e un argento in un giorno, l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi. E si gioca il terzo posto nel medagliere! Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto! Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e Hamilton Senza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina,. 🔗 Leggi su Oasport.it
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