LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 marzo in DIRETTA | torna Chiara Mazzel in slalom

Oggi si svolge la gara di slalom delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con Chiara Mazzel che torna in pista. La manifestazione si tiene nella giornata del 14 marzo e le emozioni sono in attesa di essere vissute in diretta. La copertura testuale aggiorna minuto per minuto gli eventi di questa competizione, offrendo un resoconto dettagliato di quello che accade sulla neve.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. 3 ori e un argento in un giorno, l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi. E si gioca il terzo posto nel medagliere! Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto! Che Ferrari nella Sprint di Shanghai! Leclerc si inchina a Russell in volata, Hamilton sul podio Senza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina,. 🔗 Leggi su Oasport.it

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