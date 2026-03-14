LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 marzo in DIRETTA | fuori Mazzel ma Vozza è terza dopo la prima manche!

Oggi si svolge la prima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante l’evento, Mazzel non ha più partecipato alle competizioni mentre Vozza si trova attualmente in terza posizione dopo la prima manche. La diretta segue costantemente l’andamento delle gare e fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati e svolgimento delle competizioni. Rimanete con noi per tutte le novità in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Nella prima manche dello slalom speciale femminile, in testa c’è la spagnola Audrey Pascual Seco, con il crono di 43.02. Alle sue spalle, per un solo centesimo (43.03), la cinese Zhang Wenjing. Al terzo posto momentaneo invece c’è la finlandese Nette Kirivanta (43.18). Si è conclusa anche la prima manche dello slalom speciale femminile riservata alla categoria sitting. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 marzo in DIRETTA: fuori Mazzel, ma Vozza è terza dopo la prima manche! Articoli correlati LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel in gioco per le medaglie dopo la prima manche di gigante!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel e Martina Vozza protagoniste nel giganteBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 4 marzo. LIVE Paralimpiadi: Vozza terza dopo la prima manche di slalom, fuori MazzelNell'ottava e penultima giornata di competizioni gli azzurri ripartono dal bottino di 14 medaglie, record storico. Gli occhi sono puntati sullo slalom femminile Vision Impaired ... gazzetta.it LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: ORI per De Silvestro, Luchini e Perathoner! Bertagnolli argentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026.PER ORA E' GIA RECORD PER L'ITALIA CON 14 MEDAGLIE. - facebook.com facebook Paralimpiadi Milano-Cortina: Jacopo Luchini è oro nello snowboard, le medaglie sono 11 x.com