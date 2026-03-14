LIVE Napoli-Lecce per Conte c' è Anguissa in dal 1' Di Francesco sceglie Stulic

Al Maradona, durante la partita tra Napoli e Lecce, il tecnico azzurro ha deciso di schierare Anguissa dal primo minuto, dopo quattro mesi di assenza. Dall’altra parte, il tecnico dei salentini ha optato per Stulic in campo. La formazione del Lecce comprende anche un ballottaggio per la posizione di punta, mentre il Napoli conferma il centrocampista titolare. La gara è in corso e si attende il risultato.

L'arbitro sarà Rosario Abisso. Gli assistenti: Davide Imperiale di Genova e Marco Ceccon di Lovere. Simone Galipo’ quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari, coadiuvato da Michael Fabbri di Ravenna. (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All: Di Francesco. (3-4-2-1) Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Politano; Elmas, Alisson; Hojlund. All: Conte Napoli-Lecce sarà in diretta su Dazn, in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Napoli-Lecce, per Conte c'è Anguissa in dal 1'. Di Francesco sceglie Stulic Articoli correlati Napoli-Lecce, le scelte di Conte: difesa corta e AnguissaIl Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce con diverse incognite di formazione. Lecce, Di Francesco ritrova Banda per l’Inter: Stulic insidia CheddiraIl Lecce di Eusebio Di Francesco accelera la marcia verso l’anticipo del Via del Mare contro la capolista Inter, ma il quadro dell’infermeria resta... Approfondimenti e contenuti su LIVE Napoli Lecce per Conte c'è... Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Napoli-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming; Napoli-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Napoli – Lecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 29° GiornataIl Napoli campione d’Italia in carica torna in campo sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce in una partita importante per la corsa alla Champions League. Gli azzurri, o ... stadiosport.it LIVE – Napoli-Lecce, azzurri a caccia di punti per blindare la ChampionsBenvenuti alla diretta testuale dell’anticipo del campionato di serie A tra Napoli e Lecce con gli azzurri che vogliono guadagnare punti nella corsa Champions League. Segui con noi la diretta del ... iamnaples.it Se batte il #Lecce, #Conte lo condanna alla retrocessione e non verrà mai perdonato dai salentini Damascelli sul Giornale sottolinea che quella del tecnico del #Napoli è forse la vera incognita e curiosità di questo week end di #SerieA ilnapolista.it/2026/03/se - facebook.com facebook Napoli-Lecce live dalle 18, probabili formazioni e ultime sul match del Maradona x.com