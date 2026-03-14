LIVE Italia-USA Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | che onore la sfida alle stelle della WNBA! Si alza la palla a due

Alle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, Italia e Stati Uniti si sfidano in diretta a San Juan, portando in campo le stelle della WNBA. La partita è iniziata con Cooper che ha segnato subito i primi punti, portando il punteggio sul 0-2. La palla a due è stata alzata nel palazzetto di Porto Rico, segnando l’avvio ufficiale del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Cooper subito per sbloccare il punteggio. Si alza la palla a due a San Juan (Porto Rico). Buon divertimento a tutti e forza azzurre! 21:58 Questi gli Starting five scelti dai due CT: Keys Pasa C. Verona Zandalasini Cubaj (Italia); Hamby Copper Gray Burrell Young (USA) 21:55 Squadre che hanno completato il riscaldamento nel Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) e ora vengono presentate, con la palla a due tra circa cinque minuti. 21:52 Il CT Andrea Capobianco, attraverso il sito della FIP, aveva commentato così la vittoria contro la Nuova Zelanda e presentato così... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA! Si alza la palla a due Articoli correlati LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Leggi anche: LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare, si alza la palla a due a San Juan Contenuti e approfondimenti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; Dove vedere in tv Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, ... oasport.it Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingItalia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi ... oasport.it Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com