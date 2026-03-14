LIVE Italia-Porto Rico World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | dentro o fuori contro i temibili caraibici

Alle 20:00 si gioca la partita tra Italia e Porto Rico nei quarti di finale del World Baseball Classic 2026. La sfida si svolge in diretta e si può seguire aggiornando la pagina. L’incontro si tiene in un grande stadio, con tifosi italiani e caraibici pronti a sostenere le rispettive squadre. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, gli azzurri si giocano contro Porto Rico uno storico accesso in semifinale, un fatto mai accaduto nella storia del Classic. A questo punto del torneo, è tutto o niente: l’Italia può realmente sognare, grazie a un gruppo particolarmente unito. Arriva da imbattuta all’appuntamento contro Porto Rico che ha perso solo contro il Canada, e anche di stretta misura (3-2). Naturalmente anche in questo caso bisogna tenere presente la forza della squadra portoricana, che in due occasioni è arrivata fino a giocare la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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… Appuntamento sabato 14 marzo per il quarto di finale del World Baseball Classic tra Italia e Porto Rico in diretta su Rai Sport (ch.58 digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch.206 di Sky) dalle ore 20.00 italiane. #ItaliaBaseball #GliAzzurr - facebook.com facebook