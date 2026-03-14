LIVE Italia-Porto Rico World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | azzurri per sfatare il tabù caraibico

Alle 19.38, la partita tra Italia e Porto Rico della World Baseball Classic 2026 è in corso, con l’Italia che schiera in campo Antonacci, Saggese, Marsee, Pasquantino, Canzone, Caglianone, Fischer, D’Orazio e Nori. Il line-up italiano è stato annunciato con specifici ruoli e battute di mano, mentre il match si svolge in diretta. La partita si svolge con le squadre pronte a sfidarsi sul diamante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38 Il line-up dell’Italia: 1 Antonacci – 2B – L 2 Saggese – SS – R 3 Marsee – CF – L 4 Pasquantino – 1B – L 5 Canzone – DH – L 6 Caglianone – RF – L 7 Fischer – 3B – L 8 D’Orazio – C – R 9 Nori – LF – L 19.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Porto Rico, quarti di finale del World Baseball Classic 2026. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, gli azzurri si giocano contro Porto Rico uno storico accesso in semifinale, un fatto mai accaduto nella storia del Classic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù caraibico Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori contro i temibili caraibiciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Porto Rico World Baseball... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook Stasera dalle 22 avremo in contemporanea: - Juventus Udinese - Italia Porto Rico di Baseball, quarti del mondiale - Italia USA, basket femminile - Sinner Zverev. x.com