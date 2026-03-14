LIVE Italia-Porto Rico 8-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | scavallato il quinto inning

Durante la partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, il punteggio al momento è di 8-2 e si è appena concluso il quinto inning. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale mentre i battitori affrontano i lanciatori, con conteggi che variano tra 3-1, 3-0, 2-0 e 1-0. La partita è in corso e i dettagli vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. 50 lanci per DeLucia. Rivera eliminato al volo da Dante Nori. Tocca a Ramos. 1 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. DeLucia affronta Rivera. Marsee eliminato al volo. ITALIA-PORTO RICO 8-2 dopo un quinto inning interlocutorio. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Saggese non sta convincendo. Discutibile la scelta di rinunciare a Jon Berti. Tocca a Jakob Marsee. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Antonacci eliminato al volo. Tocca a Thomas Saggese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: scavallato il quinto inning Articoli correlati LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri vicini al vantaggio nel quinto inning20:39 Eliminato Pasquantino, palla alta sulla propria testa e il catcher do Carmo non ha problemi. Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù caraibico Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Porto Rico 8 2 World... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: i doppi di Fischer e D’Orazio valgono 4 puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Saggese non sta ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook