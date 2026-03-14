LIVE Italia-Porto Rico 8-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | magia di Dan Altavilla!

In diretta, l’Italia ha battuto Porto Rico con il punteggio di 8-2 nella partita della World Baseball Classic 2026. Durante l’incontro, si è visto l’intervento di Dan Altavilla, che ha contribuito alla vittoria con una prestazione significativa. La partita si è conclusa con la sorpresa dell’uscita del mancino Cruz, che stava giocando bene fino a quel momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A sorpresa finisce qui la partita del mancino Cruz, che stava lanciando bene. Strike-out. Tocca a JJ D’Orazio. 2 ball, 2 strike. Foul. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Burgos confermato sul monte. Affronta Andrew Fischer. Adesso però serve un atteggiamento concentrato da parte del line-up. L’inning precedente è stato lasciato andare via troppo velocemente. STRIKE-OUT!!! PAZZESCA MAGIA DI DAN ALTAVILLA! Che rilievi che ha l’Italia! Si va nella parte bassa del settimo inning. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Strike-out! Ma adesso arriva il fenomeno Noel Arenado. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: magia di Dan Altavilla! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di Castro Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: si comincia, serve un’impresa Una selezione di notizie su LIVE Italia Porto Rico 8 2 World... Temi più discussi: Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: i doppi di Fischer e D’Orazio valgono 4 puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Saggese non sta ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook