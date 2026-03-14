Durante la partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha concluso con un punteggio di 8-2. Fischer e D’Orazio hanno realizzato doppi che hanno portato complessivamente quattro punti. La gara è ancora in corso e i commentatori consigliano di mantenere la calma, ricordando che la partita è molto lunga e non si è ancora arrivati a metà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve calma. La partita è lunghissima, non siamo ancora neanche a metà. Strike-out. ITALIA-PORTO RICO 8-2 dopo quattro inning. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Entra il rilievo Fernando Cruz. Finisce qui la partita di Quinones! DOPPIOOOOOOOOOOOOO!!! JJ D’ORAZIOOOOOOOOOO!!!! Caglianone e Fischer marcano i punti dell’8-2! D’Orazio in seconda e Dante Nori in battuta. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. Abbiamo un uomo in seconda e uno in terza. 0 ball, 2 strike. Interferenza del tifoso. Il fuoricampo viene considerato doppio. Pasquantino e Canzone a casa base. Ora JJ D’Orazio. Attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: i doppi di Fischer e D’Orazio valgono 4 punti

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