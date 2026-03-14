LIVE Italia-Porto Rico 8-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | continui cambi sul monte per i caraibici

Durante la partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, si sono susseguiti diversi cambi sul monte per la nazionale caraibica, mentre il punteggio al momento è di 8-2 in favore degli italiani. La partita è in corso e sono stati effettuati vari lanci, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di gioco. La diretta continua con le azioni e i lanci in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Inizio difficile di Dan Altavilla. Valida di Melendez, Torres in terza. Corridore agli angoli e zero eliminati. Castro in battuta. Purtroppo stavolta difesa non perfetta di Pasquantino in prima base. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Entra Melendez per Maldonado. Base su ball. Non è mai un bene iniziare così un inning. Maldonado in battuta, Torres in prima. 3 ball, 2 strike. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. E’ entrato Torres al posto di Lugo. 1 ball, 0 strike. Finisce la partita di Dylan DeLucia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: continui cambi sul monte per i caraibici Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori contro i temibili caraibiciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: si comincia, serve un’impresa Altri aggiornamenti su LIVE Italia Porto Rico 8 2 World... Temi più discussi: Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: i doppi di Fischer e D’Orazio valgono 4 puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Saggese non sta ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook