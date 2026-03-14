LIVE Italia-Porto Rico 4-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | l’innesto di Rivera fa male agli azzurri

In diretta, si seguono le azioni della partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026. Durante il match, Rivera entra in campo e viene notato un errore di Ramos, che provoca un episodio di confusione con un ball chiamato in modo discutibile. Il punteggio attuale è 4-2 a favore degli azzurri, con vari scambi di battute tra i giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Errore qui di Ramos, era un chiaro ball. Tocca a Rosario. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Due foul consecutivi. 2 ball, 2 strike. Foul. 2 ball, 1 strike. Foul. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. DeLucia contro Ramos. Antonacci eliminato al volo. ITALIA-PORTO RICO 4-2 dopo tre inning. Foul. Foul. 3 ball, 2 strike. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Nori ruba la base ed è in seconda. 0 ball, 1 strike. Nori salvo in prima base. Ricomincia il line-up con Sam Antonacci. 1 ball, 0 strike. D’Orazio eliminato al volo. Ora Dante Nori. 0 ball, 1 strike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 4-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: l’innesto di Rivera fa male agli azzurri Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù caraibico Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 4-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano le basi piene Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Porto Rico 4 2 World... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio. LIVE Italia-Porto Rico 4-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano le basi pieneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rivera eliminato al volo da Antonacci. Si va nella parte bassa del terzo inning. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook