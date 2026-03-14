LIVE Italia-Porto Rico 4-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | gli azzurri non sfruttano le basi piene

Durante la partita di baseball tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, gli azzurri hanno concluso il match con un punteggio di 4-2. La diretta mostra che l'azione si è concentrata nelle fasi finali, con le basi piene non sfruttate e un giocatore eliminato in prima. Il lanciatore Rivera ha preso il suo posto dopo Cortes, mentre la partita procede con ritmo serrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 1 strike. Anche Cortes eliminato in prima. Tocca a Rivera. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Arenado eliminato in prima. Tocca a Cortes. Per l’Italia il rilievo Dylan DeLucia. Affronta il fenomeno Nolan Arenado. Strike-out, gli azzurri non capitalizzano le basi piene. ITALIA-PORTO RICO 4-2 dopo due inning. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Base su ball, Canzone in prima. Ora Jac Caglianone. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Rivera sta facendo malissimo. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Marsee avanza in seconda base. Ora Dominic Canzone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 4-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano le basi piene Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 7-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri sprecano con le basi piene Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù caraibico Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Porto Rico 4 2 World... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio. LIVE Italia-Porto Rico 4-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano le basi pieneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 1 strike. Strike-out. Adesso Hernaiz. Abbiamo sempre le basi piene, momento da fiato sospeso. 1 ball, 2 ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook