LIVE Italia-Porto Rico 4-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | già finita la partita di Seth Lugo

La partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026 si è conclusa con il punteggio di 4-1 a favore dell’Italia. La partita è terminata con la chiusura dell’ultimo inning, dopo che Seth Lugo ha concluso il suo intervento. Durante l’incontro, Samuele Aldegheri è tornato sul monte per affrontare Rivera, mentre sul campo si sono susseguite varie fasi di gioco con conteggi di lanci e battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Samuele Aldegheri torna sul monte per affrontare Rivera. Ricordiamo che, a differenza della fase a gironi, un pitcher può arrivare fino a 80 lanci, e non 65. Strike-out. Termina qui il primo inning. ITALIA-PORTO RICO 4-1. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. VOLATA DI SACRIFICIO! D’Orazio eliminato al volo, ma Canzone può volare a casa base per il 4-1! Abbiamo ancora due uomini in base, il line-up si chiude con Dante Nori. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Base su ball. Fischer in prima, Caglianone in seconda, Canzone in terza. Ora JJ D’Orazio. 3 ball, 1 strike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 4-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: già finita la partita di Seth Lugo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di Castro LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Porto Rico 4 1 World... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio. LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di CastroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Strike-out. Tocca a Jakob Marsee. 1 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Base su ball, ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook Stasera dalle 22 avremo in contemporanea: - Juventus Udinese - Italia Porto Rico di Baseball, quarti del mondiale - Italia USA, basket femminile - Sinner Zverev. x.com