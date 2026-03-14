LIVE Italia-Porto Rico 4-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | già finita la partita di Seth Lugo

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026 si è conclusa con il punteggio di 4-1 a favore dell’Italia. La partita è terminata con la chiusura dell’ultimo inning, dopo che Seth Lugo ha concluso il suo intervento. Durante l’incontro, Samuele Aldegheri è tornato sul monte per affrontare Rivera, mentre sul campo si sono susseguite varie fasi di gioco con conteggi di lanci e battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Samuele Aldegheri torna sul monte per affrontare Rivera. Ricordiamo che, a differenza della fase a gironi, un pitcher può arrivare fino a 80 lanci, e non 65. Strike-out. Termina qui il primo inning. ITALIA-PORTO RICO 4-1. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. VOLATA DI SACRIFICIO! D’Orazio eliminato al volo, ma Canzone può volare a casa base per il 4-1! Abbiamo ancora due uomini in base, il line-up si chiude con Dante Nori. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Base su ball. Fischer in prima, Caglianone in seconda, Canzone in terza. Ora JJ D’Orazio. 3 ball, 1 strike. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia porto rico 4 1 world baseball classic 2026 in diretta gi224 finita la partita di seth lugo
© Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 4-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: già finita la partita di Seth Lugo

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di Castro

LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale...

Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Porto Rico 4 1 World...

Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio.

LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di CastroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Strike-out. Tocca a Jakob Marsee. 1 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Base su ball, ... oasport.it

italia porto rico live italia porto ricoItalia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.