LIVE Italia-Porto Rico 0-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | immediato homerun di Castro

Durante la partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, Castro ha realizzato un homerun che ha portato Porto Rico in vantaggio. La partita è in corso e il punteggio è 0-1. In questa fase, Hernaiz è stato eliminato al volo da Caglianone. La partita è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 0 ball, 1 strike. Hernaiz eliminato al volo da Caglianone. Adesso il fuoriclasse Arenado. Daikin Stadium completamente portoricano, è una bolgia. 0 ball, 2 strike. Hernaiz in battuta. L’inizio è il peggiore possibile. Homerun di Castro. ITALIA-PORTO RICO 0-1. 1 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. 20.07 Si comincia. Aldegheri sul monte contro Castro. 20.06 Samuel Aldegheri è uno dei due pitcher mancini dell’Italia. L’altro è Joe LaSorsa, solitamente utilizzato per un inning o poco più. 20.04 Porto Rico non ha subìto neppure un fuoricampo in questa edizione. 20.03 Si affrontano la miglior difesa (Porto Rico) contro il miglior attacco (Italia) del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 0-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: immediato homerun di Castro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: si comincia, serve un’impresa LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori contro i temibili caraibiciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Porto Rico 0 1 World... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù caraibicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Porto Rico, per la qualità e la potenza del suo line-up, parte favorito. Per gli azzurri sarebbe stato ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook