LIVE Italia-Porto Rico 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | si comincia serve un’impresa

Alle 20.00 è iniziata la partita tra Italia e Porto Rico nel torneo World Baseball Classic 2026. L'incontro si svolge in diretta con il punteggio di 0-0, mentre l’Italia cerca di superare per la prima volta i quarti di finale nel torneo. Per aggiornamenti, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 L’Italia non ha mai valicato le Colonne d’Ercole dei quarti di finale al World Baseball Classic. 19.57 E’ il momento degli inni nazionali. 19.54 Porto Rico, per la qualità e la potenza del suo line-up, parte favorito. Per gli azzurri sarebbe stato preferibile affrontare Canada o Cuba: vincere il girone ha riservato l’avversaria più difficile in arrivo dal girone A. 19.52 Due novità nel line-up azzurro rispetto alla sfida con il Messico: dentro Thomas Saggese e Dominic Canzone, fuori Jon Berti e Zach Dezenzo. 19.51 L’Italia inizierà in difesa il primo inning. 19.48 Curiosità: nella finale del 2017 c’era anche la stella Nolan Arenado, tuttavia vestiva la maglia a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it

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