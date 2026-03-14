LIVE Galles-Italia 7-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Wainwright la sblocca al 15?

Durante la partita tra Galles e Italia nei Sei Nazioni di rugby 2026, il Galles ha segnato un tentativo al 15 minuto con Wainwright, mentre l’Italia ha tentato un’azione lunga senza riuscire a concluderla positivamente. Nel corso del match, Garbisi ha perso l’ovale in modo evidente, portando a un fallo azzurro. La difesa italiana ha mostrato alcune lacune, concedendo troppi metri agli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Lunga azione azzurra, ma alla fine Garbisi perde malamente l’ovale e fallo azzurro 18? Italia che in difesa non sta placcando benissimo, concedendo troppi metri agli avversari. Ma proprio mentre soffrono gli azzurri un placcaggio di Brex obbliga il Galles al fallo. 15? Meta del Galles con Aaron Wainwright che sfonda troppo facilmente tra i pali. Trasforma Edwards. GALLES 7 – ITALIA 0 14? Rischia troppo Fusco, che fatica a controllare un pallone sul prato e punizione per il Galles appena dentro la metà campo azzurra 13? Domina il gioco aereo l’Italia in questo avvio di match 12? Va sulla piazzola... 🔗 Leggi su Oasport.it

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