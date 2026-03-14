Il primo tempo di Galles-Italia nei Sei Nazioni di rugby 2026 si conclude con un punteggio di 21-0 a favore dei britannici. Il Galles ha segnato tre mete, due di Wainwright e una di Lake, mentre l’Italia ha avuto poche occasioni di possesso e non è riuscita a concretizzarle. La partita si sta svolgendo in un clima di grande pressione per gli azzurri.

Si chiude un primo tempo difficilissimo per l’Italia. Domina il Galles, che segna tre mete con Wainwright (2) e Lake, mentre gli azzurri hanno pochi possessi e non li concretizzano mai. Finisce 21-0 un primo tempo da dimenticare per gli azzurri, che nella ripresa dovranno compiere un miracolo per ribaltare la situazione e non confermare che dopo una grande impresa non sanno confermarsi. 29' Terza meta del Galles, ancora partendo dalla maul, e questa volta è Dewi Lake a schiacciare. Trasforma Edwards. GALLES 21 – ITALIA 0 26' Furba dalla touche sui 5 metri e Aaron Wainwright schiaccia in meta, come conferma il Tmo. Trasforma Edwards. GALLES 14 – ITALIA 0 18' Italia che in difesa non sta placcando benissimo, concedendo troppi metri agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 21-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: primo tempo da incubo! Azzurri in balia dei britannici

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