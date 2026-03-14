Durante il Gran Premio di Cina del 2026, la safety car è entrata in pista al 13° giro, causando la sosta di tutti i piloti ai box per cambiare pneumatici. In quel momento, Hulkenberg si trovava ancora in pista e si è fermato in prossimità del circuito, mentre gli altri sono rientrati per sostituire le gomme con le soft. La gara è proseguita dopo l'intervento della safety car.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13° giro19 ATTENZIONE FERMO HULKENBERG IN PISTA! Safety car e tutti vanno ai box per montare le soft. Antonelli in questo modo sconta la penalità di 10?. 12° giro19 Antonelli, superato Hamilton, attacca Leclerc, ricordando però la penalità di 10? per Kimi. 11° giro19 Leclerc che nei primi due settori gira come Russell nei primi due settori, ma poi perde molto nel t-3. Differenza col motore è imbarazzante. Antonelli nei tubi di scarico di Lewis e c’è il sorpasso. 10° giro19 Leclerc è più veloce di Hamilton e va via, mentre Antonelli viene tallonato da Antonelli per la terza piazza, ma il pilota italiano ha 10? di penalità per il contatto di Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: safety car al 13° giro, tutti ai box!

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