LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | iniziate le qualifiche Ferrari per progredire sul giro secco

Alle 8.00 sono iniziate le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. La sessione, che dura 18 minuti, è partita alle 7.59 e vede le monoposto impegnate nel tentativo di migliorare i tempi. La Ferrari cerca di avanzare nel giro secco e di ottenere una posizione migliore in vista della gara. I piloti sono in pista per completare le loro manovre di qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Iniziate le qualifiche. 7.59 18 minuti la durata della Q1. Verranno eliminati i piloti dal 17° al 22° posto. 07.58 Pochi istanti e si incomincia! Sale l’attesa a Shanghai. La Mercedes avrà il mirino di tutte le rivali sulle spalle. Antonelli vuole rifarsi dopo la brutta Sprint Race e va a caccia della pole. 07.55 Ci avviciniamo al via della Q1. Ricordiamo la novità di questa stagione. Con 22 piloti in pista e non più 20, le eliminazioni saranno 6 e non più 5 tra prima e seconda manche e tra seconda e terza. 07.52 L’efficacia delle Mercedes soprattutto nel giro secco sembra impossibile da colmare per i rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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