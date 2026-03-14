LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Antonelli in testa alla Q3 problema tecnico per Russell!

Durante la sessione di qualifiche del GP di Cina 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in Q3, mentre Russell ha riscontrato un problema tecnico. La griglia di partenza è stata aggiornata alle 8.58, e all'intermedio Antonelli non ha migliorato il suo tempo, con Norris che si trovava in testa di 0. Se desideri ulteriori dettagli sulla sessione, posso fornirli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 8.58 Al primo intermedio Antonelli non si migliora, Norris è avanti di 0.008, Leclerc male. 8.57 Russell ci prova ed entra in pista. 8.57 Per ora Russell ancora ai box. Mancano 3 minuti. 8.56 Antonelli primo a scendere in pista per l’ultimo tentativo, poi le Ferrari. 8.55 I meccanici cambiano il volante alla Mercedes di Russell. 8.54 La classifica a 5 minuti dal termine: 1 Kimi Antonelli — Mercedes — 1:32.322 2 Oscar Piastri — McLaren — +0.228 3 Lando Norris — McLaren — +0.286 4 Charles Leclerc — Ferrari — +0.301 5 Lewis Hamilton — Ferrari — +0.698 6 Max Verstappen — Red Bull Racing — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli in testa alla Q3, problema tecnico per Russell! Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: subito Russell al comando davanti a Leclerc e Antonelli Altri aggiornamenti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell domina davanti ad Antonelli. Leclerc ad un secondo!; DIRETTA F1, GP Cina 2026: Live Qualifiche - POLE - Live - Formula 1; Diretta F1 – GP Cina 2026: cronaca LIVE delle FP1 libere 1. Diretta qualifiche Gp Cina, F1 LIVE Shanghai: Hamilton e Leclerc sfidano Russell per la pole!La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc in Q2, Mercedes e Ferrari molto vicineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 8.47 COLPO DI SCENA CLAMOROSO! Russell è fermo in pista! 8.47 Iniziata la Q3. 8.47 Per la ... oasport.it Qualifiche del Gran premio della Cina. Russell vince la Sprint, poi Leclerc e Hamilton. La diretta x.com George Russell si prende anche la Sprint del Gran Premio di Cina e conferma l’ottimo momento della Mercedes dopo il successo ottenuto in Australia. - facebook.com facebook