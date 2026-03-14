LIVE Biathlon Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA | trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer

La gara di biathlon maschile si è conclusa con un successo in solitaria per un atleta che ha dominato la competizione di Otepää, mentre un altro ha mostrato un’ottima performance. La diretta ha seguito passo passo le fasi dell’inseguimento, offrendo aggiornamenti in tempo reale. La giornata si avvia alla conclusione, con l’attenzione ora rivolta alla prossima competizione femminile, che vedrà protagonista una nota atleta italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live dell’inseguimento maschile termina qui! Fra poco più di un’ora sarà il momento invece dell’individuale femminile dove Lisa Vittozzi correra per l’ennesimo podio in Coppa del Mondo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14.22 Questa invece la classifica aggiornata della classifica di specialità: 1 Eric Perrot 337 2 Samuelsson Sebastian 314 3 Tommaso Giacomel 296 4 Johannes Dale 294 5 Johan Botn 251 14.17 Questa la top ten di giornata: 1 S.H. LAEGREID 2 E. JACQUELIN +2.33 3 M. ULDAL +2.46 4 C. WRIGHT +2.49 5 S. SAMUELSSON +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid guida in solitaria! LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di... Lisa VITTOZZI is back! Vittoria da sogno nell'Inseguimento, 21 mesi dopo l'ultimo acuto I HIGHLIGHTS Una selezione di notizie su LIVE Biathlon Inseguimento maschile... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontare; Otepaa | Inseguimento femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid beffa Jacquelin, Perrot abdica in Coppa di specialità. Pircher sorprende!; Italia da record! Il medagliere completo di Milano Cortina 2026. Biathlon, dominio di Laegreid nell’inseguimento a Otepää. Hofer chiude in top-10Temperature alte (13°C) e folate di vento a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi estoni l'inseguimento maschile ... oasport.it LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di inseguimento ... oasport.it In questi giorni, da oggi fino a domenica, l’attività #FICr fa tappa a Forni Avoltri per la #CoppaItaliaFiocchi, riservata alle categorie Senior M/F, e per i Campionati Italiani, categorie Aspiranti, Giovani e Juniores M/F, di #biathlon @Fisiofficial #FISI #cronometris x.com Biathlon – Dopo la sprint, Auchentaller guarda già all’Inseguimento: “Domani ci sarà da divertirsi” - facebook.com facebook