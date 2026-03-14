LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Vittozzi fa il vuoto al poligono

In diretta dall’Otepää, si svolge l’inseguimento femminile di biathlon con Vittozzi protagonista al poligono, dove realizza un intervento che la porta in testa alla gara. Contestualmente, alle 13, inizia anche l’inseguimento maschile, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. L’evento coinvolge atleti di entrambe le categorie, che si sfidano su un percorso di biathlon con vari passaggi al poligono.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 16.31 Minkkinen passa Jeanmonnot ed alza il ritmo. Agli 8.9 km le due hanno 13? di vantaggio su Braisaz-Bouchet. 16.31 Auchentaller è uscita dal poligono in ventesima posizione, ventitreesima Passler con 2 errori nel quarto poligono 16.30 Attenzione a Braisaz-Bouchet!! La francese vede Minkkinen e Jeanmonnot e può provare a rientrare per giocarsi il podio 16.30 Minkkinen ha ripreso Jeanmonnot!! Duello splendido tra le due duellanti per la coppa di specialità. 16.29 Due errori per Auchentaller che sparava per la top 10. 16.28 Jeanmonnot esce dal poligono in seconda posizione con 42? di ritardo da Vittozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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