LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria

Durante l'inseguimento femminile di biathlon a Otepää 2026, Vittozzi ha preso il comando al poligono e ha concluso la gara in solitaria. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti sulle posizioni delle atlete. Parallelamente, è in corso anche la competizione maschile, con la diretta disponibile a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 16.36 Ventiduesima posizione per Hannah Auchentaller a 2:53.7 dalla testa. Venticinquesimo posto per Passler. 16.35 Quarta Braisaz-Bouchert davanti a Michelon, Gestblom ed Heijdenberg 16.34 Secondo posto per Minkkinen che guadagna punti preziosi per la coppa di specialità. Terza Jeanmonnot. 16.33 Vittoria per Lisa Vittozzi che taglia il traguardo con le braccia alzate. 16.33 Carica il pubblico Lisa Vittozzi che è già entrata nella zona dello stadio 16.32 Stringe i denti Jeanmonnot che prova a non perdere il treno di Minkkinen. Ai 9.4 km la finlandese ha un secondino di vantaggio sulla francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria Articoli correlati LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi fa il vuoto al poligonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13. Biathlon Inseguimento 10 km donne: ORO Lisa VITTOZZI! Tutto quello che riguarda LIVE Biathlon Inseguimento femminile... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; Otepaa | Inseguimento femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; 10 km inseguimento donne Video correlati: Live Biathlon Aggiornamenti; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it Biathlon, Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile. Le newsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Una Lisa VITTOZZI in versione extralusso si è attestata al posto d’onore nella sprint di Coppa del Mondo andata in scena a Otepäã, località estone che tra poco meno di un anno sarà teatro dei Campionati mondiali di biathlon. La trentunenne sappadina, autric - facebook.com facebook