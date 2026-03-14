LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Simon prova ad allungare Vittozzi resta in scia

In diretta da Otepää, si svolge l’inseguimento femminile di biathlon con Simon che tenta di allungare e Vittozzi che si mantiene in scia. Contestualmente, alle 13, si segue anche la prova maschile, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. La gara vede atlete di diverse nazionalità impegnate in una sfida che si svolge sulla neve, con le letali tirate e le strategie di percorso che si alternano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 16.21 Simon esce dal poligono con 38.9? di ritardo da Vittozzi. Jeanmonnot è terza con 47.6? dalla testa 16.21 Jeanmonnot trova lo zero con una serie anomala: la francese parte dal terzo, prende il quinto, poi il secondo ed il primo ed infine sul quarto. 16.20 C’è lo zero di Lisa!! Vittozzi balza al comando ed avrà un buon vantaggio su tutte 16.19 Serie veloce di Simon che però ha sbagliato sul secondo e terzo bersaglio. 16.19 Simon entra al terzo poligono con 9.7? di vantaggio su Vittozzi 16.18 Vittozzi non perde nulla sulle altre: Jeanmonnot passa a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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