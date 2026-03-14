LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di biathlon a Otepää, valido per la Coppa del Mondo 20252026. Lisa Vittozzi parte dopo aver ottenuto un buon risultato nella sprint e cerca di migliorarsi nella gara odierna. La competizione si svolge in Estonia e coinvolge le atlete che si sfidano su un percorso con diverse sessioni di tiro. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Otepää, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Ad Otepää (Estonia) prosegue la tappa con una terza giornata che preannuncia spettacolo con le due inseguimento. Lisa Vittozzi riparte dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri nella sprint. La sappadina torna in gara nella specialità che le ha consegnato l’oro olimpico. L’azzurra riparte da una posizione perfetta per sognare la vittoria: Vittozzi scatterà con 2.6 secondi di ritardo da Julia Simon ed avrà un margine di oltre 20 secondi su Lou Jeanmonnot, terza atleta a prendere il via. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi può giocarsi il successo13:10 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding. Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi Contenuti utili per approfondire Lisa Vittozzi Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint; Quando il biathlon oggi in tv: orario individuale femminile Kontiolahti, startlist, streaming; Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio. LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di SimonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.33. Si chiude qui la gara senza altri ... oasport.it Biathlon, Lisa Vittozzi ancora protagonista: a Otepae è seconda dietro Simon nella gara SprintBiathlon, Lisa Vittozzi è ripartita forte dopo le fatiche olimpiche: bel secondo posto nella Sprint in Estonia alle spalle della francese Simon. Ero preoccupata per il poligono, invece ho fatto bene ... sport.virgilio.it Lisa Vittozzi sfiora la vittoria nella sprint di Otepää, seconda dietro Julia Simon per appena 2,9 secondi. Quarto podio individuale della stagione per la campionessa olimpica della pursuit, autrice di una perfetta prestazione al p - facebook.com facebook Biathlon: Lisa Vittozzi seconda nella sprint di Coppa del mondo a Otepaa. Quarto podio stagionale per l'azzurra, 18/o per l'Italia. #ANSA x.com