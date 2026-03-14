LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di biathlon a Otepää, valido per la Coppa del Mondo 20252026. Lisa Vittozzi parte dopo aver ottenuto un buon risultato nella sprint e cerca di migliorarsi nella gara odierna. La competizione si svolge in Estonia e coinvolge le atlete che si sfidano su un percorso con diverse sessioni di tiro. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Otepää, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Ad Otepää (Estonia) prosegue la tappa con una terza giornata che preannuncia spettacolo con le due inseguimento. Lisa Vittozzi riparte dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri nella sprint. La sappadina torna in gara nella specialità che le ha consegnato l’oro olimpico. L’azzurra riparte da una posizione perfetta per sognare la vittoria: Vittozzi scatterà con 2.6 secondi di ritardo da Julia Simon ed avrà un margine di oltre 20 secondi su Lou Jeanmonnot, terza atleta a prendere il via. 🔗 Leggi su Oasport.it

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