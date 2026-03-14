LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | inizia la gara Vittozzi parte forte

La gara di biathlon femminile a Otepää 2026 è iniziata, con la partecipazione di atlete di diverse nazioni. La competizione si svolge sulla distanza di inseguimento, con le concorrenti che affrontano sia le discipline di tiro che di sci di fondo. La diretta streaming è attualmente in corso, mentre nel maschile la gara è prevista a partire dalle 13, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 16.01 Partita Rebecca Passler, pettorale numero 16 e distacco di 1? 27? dalla testa 16.00 Partita forte Vittozzi che prova subito ad accodarsi a Simon. 16.00 Si parte!! Inizia l’inseguimento femminile di Otepää con la partenza di Julia Simon e, tre secondi più tardi, di Lisa Vittozzi. 15.59 Arriva la notizia della non partenza di Camille Bened e Lea Meier, rispettivamente pettorale 47 e 49 15.58 Questa la start list: 1 SIMON Julia FRA 0:00 2 VITTOZZI Lisa ITA 0:03 3 y JEANMONNOT Lou FRA 0:23 4 HETTICH-WALZ Janina GER 0:25 5 MICHELON... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Vittozzi parte forte Articoli correlati LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile... Biathlon Inseguimento 10 km donne: ORO Lisa VITTOZZI! Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Inseguimento femminile... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; Otepaa | Inseguimento femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; 10 km inseguimento donne Video correlati: Live Biathlon Aggiornamenti; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il successo dopo l’ottima sprint. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it Biathlon, Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile. Le newsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it In questi giorni, da oggi fino a domenica, l’attività #FICr fa tappa a Forni Avoltri per la #CoppaItaliaFiocchi, riservata alle categorie Senior M/F, e per i Campionati Italiani, categorie Aspiranti, Giovani e Juniores M/F, di #biathlon @Fisiofficial #FISI #cronometris x.com Biathlon – Dopo la sprint, Auchentaller guarda già all’Inseguimento: “Domani ci sarà da divertirsi” - facebook.com facebook