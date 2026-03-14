Alle 18 si gioca Napoli-Lecce, con le formazioni ufficiali annunciate. Per il Napoli, il tecnico opta per Anguissa dal primo minuto, dopo quattro mesi di assenza, mentre il Lecce sceglie Stulic come titolare. La partita si svolge allo stadio Maradona e in attacco ci sono ancora dubbi da risolvere tra i padroni di casa e gli ospiti.

(4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco. (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson. All. Conte. L'arbitro sarà Rosario Abisso. Gli assistenti: Davide Imperiale di Genova e Marco Ceccon di Lovere. Simone Galipo’ quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari, coadiuvato da Michael Fabbri di Ravenna. (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All: Di Francesco. (3-4-2-1) Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Politano; Elmas, Alisson; Hojlund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Napoli-Lecce, le ufficiali: per Conte c'è Anguissa in dal 1'. Di Francesco sceglie Stulic

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Napoli-Lecce, per Conte c'è Anguissa in dal 1'. Di Francesco sceglie Stulic

LIVE Alle 18 Napoli-Fiorentina, le ultime: Conte con Vergara dal 1', Piccoli centravanti per Vanoli(4-1-4-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Contenuti e approfondimenti su LIVE Alle 18 Napoli Lecce le ufficiali...

Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni; Napoli-Lecce: probabili formazioni e statistiche.

Napoli-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVEGli azzurri di Conte tornano in campo con una grande occasione per difendere il loro posto nella prossima Champions League: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Napoli-Lecce live dalle 18, le formazioni ufficiali: torna Anguissa titolareIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it

Le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra #Napoli e #Lecce Ecco le scelte degli allenatori x.com

All set for #NapoliLecce #ProudToBeNapoli - facebook.com facebook