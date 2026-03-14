Alle 15 si gioca Inter-Atalanta a San Siro, con Pio, Thuram e Carlos titolari dal primo minuto. Tra i nerazzurri, c’è anche l’ex Zalewski che scende in campo. I padroni di casa cercano una vittoria dopo la sconfitta nel derby, mentre l’Atalanta si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime partite. La partita è visibile in diretta.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino. (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu. Il direttore di gara della sfida sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. I due assistenti invece sono Passeri e Rossi. Il quarto ufficiale è Collu. Al Var, infine, Gariglio e Chiffi. Inter-Atalanta, anticipo del sabato, si disputerà il 14 marzo alle 15 e verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Diretta testuale come sempre su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Inter-Atalanta: Pio, Thuram e Carlos dal 1', gioca l'ex Zalewski

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