LIVE Alle 10 Gigante donne a Are | in gara Goggia Della Mea e Pirovano

Alle 10 si tiene il gigante donne ad Are, con in gara atlete come Goggia, Della Mea e Pirovano. È l’ultima gara prima delle finali di Kvitfjell, e tra le partecipanti c’è anche l’austriaca Scheib, vicina alla conquista della Coppa. La competizione si svolge sulla pista svedese, con molte atlete che cercano di ottenere punti importanti in vista delle finali.

Ecco i numeri di partenza delle prime 15: 1 Stjernesund (Nor), 2 Rast (Svi), 3 Scheib (Aut), 4 Moltzan (Usa), 5 Robinson (N.Zel), 6 Shiffrin (Usa), 7 Hector (Sve), 8 Della Mea, 9 Ljutic (Cro), 10 Grenier (Can), 11 Colturi (Alb), 12 Duerr (Ger), 13 Richardson (Can), 14 O'Brien (Usa), 15 Goggia. Otto le azzurre in gara: 8 Della Mea, 15 Goggia, 20 Zenere, 31 Pirovano, 32 Ghisalberti, 35 Steinmar, 37 Mathiou, 40 Pazzaglia. Il gigante di Are sarà trasmesso su RaiSport e Raiplay, oltre che su Eurosport. Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 10, Gigante donne a Are: in gara Goggia, Della Mea e Pirovano Articoli correlati Sci alpino, l’Italia punta su Della Mea nel weekend di Are. In gara anche Goggia e PirovanoUltimo weekend prima delle finali in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea mina vagante, torna PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile di Are Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale... BRONZO storico per Sofia GOGGIA in discesa libera | #MilanoCortina2026 Una raccolta di contenuti su LIVE Alle 10 Gigante donne a Are in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea per un acuto, torna Pirovano. La startlist; Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Are in tv e streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming; Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane. Alle 10.00 si comincia nell'Are... na: 1^ manche di un gigante che può decidere la coppa, Della Mea parte con l'8Nella località svedese fa caldo, sarà Stjernesund col pettorale 1 ad anticipare Rast e Scheib, in piena lotta per il trofeo di specialità, sul ... neveitalia.it LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea per un acuto, torna Pirovano. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ... oasport.it Are Azzurre per il gigante: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Laura Steinmair, Alice Pazzaglia e Laura Pirovano. Azzurre per lo slalom:Lara Della Mea, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Beat - facebook.com facebook Il Friuli Venezia Giulia chiude Milano-Cortina con 3 medaglie! Lisa Vittozzi oro nell’inseguimento e argento nella staffetta mista Bronzo per Davide Graz nella staffetta di fondo 4° posto per Lara Della Mea Ora occhi sui Paralimpici (6 marzo) con Vozza e x.com