Lite con i colleghi? Perché il capo può trasferirti subito anche se non è colpa tua

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di conflitti tra colleghi, il datore di lavoro può decidere di trasferire il dipendente senza bisogno di dimostrare colpe specifiche. La decisione riguarda situazioni di incompatibilità ambientale, e il trasferimento può avvenire anche se il comportamento del lavoratore non è stato oggettivamente scorretto. La sentenza si riferisce a un caso di trasferimento deciso in seguito a tensioni tra colleghi.

Che cosa si rischia quando si hanno battibecchi o non si va d’accordo con i colleghi? La Corte di Cassazione con la sentenza 41982026 è tornata a occuparsi di un tema frequente: il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale. La decisione stabilisce che uno spostamento mirato a eliminare tensioni, o disfunzioni, sul luogo di lavoro, non va visto come una sanzione disciplinare. È, invece, una misura organizzativa che rientra nei poteri dell’azienda. Il principio è di importanza generale perché significa che il capo può liberamente spostare un lavoratore, anche senza dimostrare una sua colpa o violazione specifica. Potrà farlo, però, a patto che il trasferimento sia realmente funzionale e utile al buon funzionamento dell’organizzazione aziendale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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