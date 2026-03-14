L' Italia tratta con l' Iran sullo stretto di Hormuz Palazzo Chigi smentisce | È falso

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di trattative tra l’Italia e l’Iran riguardo allo stretto di Hormuz. Tuttavia, fonti ufficiali di Palazzo Chigi hanno immediatamente smentito, affermando che la notizia è falsa. Nel frattempo, si continua a parlare di uno sforzo internazionale che coinvolge Roma, Parigi, alcuni paesi arabi e l’India, tutti impegnati a formare una coalizione per la sicurezza delle rotte marittime dopo la conclusione del conflitto.

Alcuni Paesi europei tra i quali la Francia avrebbero aperto discussioni con Teheran in cerca di un accordo per permettere alle loro navi un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato di fatto dall’Iran. Lo ha scritto ieri il Financial Times citando due fonti, una delle quali avrebbe aggiunto che anche l’Italia ha fatto tentativi in questa direzione. Secca smentita dall’Italia, mentre a Parigi l’Eliseo, il Quai d’Orsay (il ministero degli Esteri) e anche la Difesa francese hanno preferito non rilasciare commenti ufficiali, senza confermare né smentire. La Francia in questi giorni non ha mancato di criticare l’attacco di Stati Uniti e Israele, e la scorsa settimana Emmanuel Macron ha chiamato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian chiedendogli di «assicurare la libertà di navigazione nello Stretto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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