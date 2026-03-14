’Liste zero’ nei nidi e sanità di prossimità

Il Movimento 5 Stelle di Faenza ha presentato un programma elettorale che include le politiche di 'Liste zero' nei nidi e la sanità di prossimità. Questi punti costituiscono i principali indirizzi del loro progetto, che sarà proposto alla coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco uscente. La proposta si inserisce nel quadro delle prossime iniziative politiche locali.

Li chiamano ’I pilastri’, di fatto sono i punti di indirizzo del programma elettorale che il Movimento 5 Stelle di Faenza porterà prossimamente in dote alla coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente Massimo Isola. Nelle scorse settimane il gruppo pentastellato ha organizzato una serie di incontri con i cittadini, finalizzato all’ascolto e alla raccolta di proposte per la città. Da tale ascolto, come specificato in una nota diramata ieri, si è poi passati all’analisi dei dati e anche grazie all’esperienza amministrativa maturata nella scorsa consigliatura è stato stilato quello che il gruppo territoriale di Faenza ha definito "un patto di fiducia con la città e non un semplice elenco di proposte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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