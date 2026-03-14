L' ironia come meccanismo di difesa secondo Vaste Programme

Vaste Programme ha analizzato il ruolo dell’ironia come strumento di difesa, concentrandosi su due figure: Leonardo Magrelli, nato a Roma nel 1989, e Giulia Vigna, nata a Latina nel 1992. La ricerca si focalizza sui loro percorsi e sulle modalità con cui utilizzano l’ironia per affrontare le situazioni. Entrambi sono attivi nel contesto artistico e culturale, con contatti presso le Gallerie di riferimento.

"Lavorando in due, il nostro processo creativo passa inevitabilmente attraverso il dialogo. Prima ancora che artisti, siamo in ogni caso appassionati fruitori, e l’arte è una cosa che ci piace vedere, e non solo fare". Intervista a Leonardo Magrelli e Giulia Vigna L'interesse per le parole, più che per le immagini. Lo sguardo di Alessandro Calabrese Gallerie di riferimento e contatti social: instagram @vasteprogramme sito www.vasteprogramme.com Ieri sera Giulia ha letto un “simpaticissimo” libricino di Babak Ganjei, preso alla fiera di editoria della Tate, che si chiama Art Is The Thing Nobody Asked You To Do, e questa potrebbe essere già una risposta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ironia come meccanismo di difesa, secondo Vaste Programme Articoli correlati Leggi anche: Nello studio di Vaste Programme «Ironia, organizzazione e auto-difesa (col sorriso): l’egemonia sul web s’è destra». Parlano i social manager di FdIAlberto Di Benedetto e Marina Improta raccontano i segreti del successo social di FdI ma anche dei progetti corsari come il fenomeno “Siete dei...