L’Iran manda in piazza i leader

Nella notte, le esplosioni hanno svegliato le città di Teheran, Karaj e Arak, con residenti che riferiscono di bombardamenti intensi e prolungati fino alle prime luci dell’alba. Anche ieri, le esplosioni hanno accompagnato l’inizio della giornata, creando un clima di tensione crescente in diverse aree del paese. La situazione si mantiene intensa con l’attività di bombardamenti che continua senza sosta.

Iran Anche il presidente Pezeshkian tra la folla che grida slogan contro l’aggressore a Teheran, mentre gli attacchi si fanno più intensi Iran Anche il presidente Pezeshkian tra la folla che grida slogan contro l’aggressore a Teheran, mentre gli attacchi si fanno più intensi Anche ieri la giornata è cominciata con il rumore delle esplosioni prima dell’alba. A Teheran, Karaj e Arak i residenti raccontano di bombardamenti intensi proseguiti fino alle cinque del mattino. Le detonazioni sono state così forti da far tremare i vetri anche a molta distanza dai punti d’impatto. Coinvolti diversi quartieri della capitale, tra cui Punak, Sattari, Sohanak, Sadeghiyeh e le zone centrali vicino a via Fatemi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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