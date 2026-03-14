L'Inter ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta nella partita casalinga. La squadra ha rallentato il ritmo dopo aver perso il derby e ora si trova a otto punti di distanza dal Milan. La partita si è conclusa con un risultato che mantiene in equilibrio la classifica, mentre i nerazzurri cercano di recuperare punti in campionato.

AGI - Non c'è pace per l' Inter che, dopo aver perso il derby, rischia di perdere nuovamente terreno dal Milan. I nerazzurri pareggiano infatti 1-1 contro l' Atalanta tra le polemiche, nate dopo il vantaggio di Esposito dal pareggio contestato di Krstovic e da un potenziale rigore non concesso nel finale. La gara inizia con un buon ritmo da parte dell'Atalanta, che dopo la debacle in Champions contro il Bayern torna al consueto 3-4-2-1 e ritrova Ederson, subentrato nella ripresa e tra i migliori in campo. Chivu invece lancia Sucic, volitivo e confusionario nel primo tempo, e ritrova la coppia Thuram-Esposito. La miglior partenza è dell'Atalanta, che mette in crisi la difesa nerazzurra coi movimenti di Scamacca, ma non si rende pericolosa dalle parti di Sommer. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter rallenta il passo, 1-1 in casa con l'Atalanta. Ora è a +8 dal Milan

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