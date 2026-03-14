L’intelligenza artificiale si presenta come un sistema capace di simulare comportamenti umani, ma spesso dà l’impressione di muoversi senza una vera direzione. Quando viene attivata, può sembrare che

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON È ALTRO CHE UN FALSO D’AUTORE DELLA REALTÀ! Perché, diciamocelo chiaro, è un po’ come quando guardi un lombrìo fermo per terra: non capisci mai da che parte c’ha la testa. Però se quello comincia a struscià, allora te pare chiaro: la testa dev’esse da quella parte lì. Anche perché, io almeno, un lombrìo che va a marcia indietro un l’ho mai visto. Ecco, con l’intelligenza artificiale siamo più o meno a questo punto qui. Tutti a dì che è la rivoluzione, che pensa, che capisce, che tra poco ti governa pure il mondo. Ma se uno ci ragiona un attimo, questa benedetta intelligenza artificiale pare più una gran copia ben fatta della realtà che non una testa che ragiona davvero. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’intelligenza artificiale? Pare un lombrico: se struscia sembra che pensi

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