Il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora preso una decisione definitiva sul caso del pm Fabio De Pasquale, condannato in primo e secondo grado per omissione di atti d'ufficio. Nonostante la condanna, De Pasquale rimane al suo posto, mentre il procedimento aperto per incompatibilità ambientale sembra essersi arenato da tempo, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Si sono perse le tracce del procedimento, aperto ormai da anni al Consiglio superiore della magistratura, per incompatibilità ambientale nei confronti di Fabio De Pasquale, condannato in primo e secondo grado per omissione di atti d'ufficio. La storia professionale di De Pasquale attraversa oltre trent'anni di giustizia italiana. Magistrato della Procura di Milano, il suo nome emerge nei primi anni Novanta. Nel 1992 è tra i pm che indagano Giorgio Strehler, direttore del Piccolo Teatro, accusato di truffa. L'inchiesta produce un'enorme eco mediatica e colpisce uno dei più importanti registi. Strehler reagisce con parole durissime contro quella che definisce la «faccia oscura» della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'inerzia del Csm sul pm De Pasquale: condannato ma resta al suo posto

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