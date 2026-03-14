Reuters ha pubblicato un’inchiesta che mette in discussione l’identità di Banksy, confermando che potrebbe essere Robin Gunningham, nome circolato da tempo. La notizia si basa su analisi di dati e immagini che collegano l’artista a questa persona. La scoperta rappresenta un’ulteriore conferma delle speculazioni sulla reale identità di Banksy, noto per le sue opere di street art e il suo anonimato.

Per l'agenzia di stampa è Robin Gunningham, come si dice da molti anni, solo che avrebbe cambiato il nome in David Jones Venerdì l’agenzia di stampa Reuters ha pubblicato una lunga inchiesta che dimostrerebbe l’identità di Banksy, lo street artist più famoso e quotato al mondo che utilizza questo pseudonimo dagli inizi degli anni Novanta, quando cominciò a disegnare graffiti in giro per il mondo. Secondo Reuters sarebbe Robin Gunningham, un uomo nato a Bristol, in Inghilterra, nel 1973. Il nome di Gunningham viene associato a quello di Banksy già da molti anni. Era saltato fuori per la prima volta nel 2008, quando il tabloid britannico Daily Mail pubblicò una foto dell’uomo e scrisse di aver «smascherato» Banksy. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’inchiesta di Reuters sulla vera identità di Banksy

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