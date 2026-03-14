L' importanza strategica di Kharg e le incognite sui tre isolotti al centro dello Stretto di Hormuz

Kharg, un’isola di grande rilevanza strategica, si trova nel Golfo Persico e rappresenta un punto chiave per le operazioni militari e le rotte commerciali nella regione. Nei pressi, tre isolotti al centro dello Stretto di Hormuz, Abu Musa, Grande e Piccola Tumb, sono stati occupati dagli eserciti dello Scià di Persia negli anni ’70 e sono di proprietà degli Emirati.

L’attacco su Kharg è arrivato, con una serie di raid americani per neutralizzare – secondo la versione ufficiale – le difese. Nei giorni scorsi gli osservatori avevano sottolineato come l’isola fosse stata risparmiata dal conflitto, una scelta attribuita alla volontà di Washington di preservarla per obiettivi futuri, compreso il suo controllo a fine di esercitare pressione sugli ayatollah. A poco meno di 30 chilometri dalla costa iraniana, Kharg è da sempre è lo snodo dell’esportazione di petrolio: da qui esce il 90% del greggio, con una buona quota diretta verso il mercato asiatico. Impianti cruciali per il regime, terminale di un flusso continuo di navi: anche durante la fase più acuta del conflitto ne sono state fotografate alcune – sembra cinesi – sui due versanti dell’avamposto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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