Un impianto di biometano è in fase di realizzazione su un’area di 3,5 ettari, con un investimento stimato di circa 15 milioni di euro. L’impianto prevede sette vasche alte fino a 7,5 metri e una capacità produttiva di 500 metri cubi all’ora, equivalenti a circa 4,2 milioni di metri cubi all’anno. I cittadini stanno valutando di costituire un comitato per esprimere le proprie preoccupazioni.

Un investimento da circa 15 milioni di euro, 3,5 ettari di superficie agricola (35mila metri quadrati) occupati, sette vasche alte fino a 7,5 metri e una capacità produttiva di 500 metri cubi l’ora, pari a circa 4,2 milioni di metri cubi l’anno. Sono questi i numeri del progetto preliminare presentato a inizio febbraio dall’azienda Beta Biometan srl di Milano per la realizzazione di un impianto di biometano nelle campagne di Cervignano d’Adda, al confine con Galgagnano. Se ne è discusso durante l’assemblea pubblica organizzata nel polo socio-culturale dall’amministrazione comunale giovedì sera. Il progetto riguarda un’area collocata tra le rogge Boccona e Codogna, a circa 280 metri dalla prima abitazione e a circa 500 metri dalla scuola primaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impianto di biometano fa paura. Cittadini pronti a unirsi in comitato

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