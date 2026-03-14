Lilly lancia Io Prevengo nuova campagna contro le patologie cardiometaboliche

Lilly ha annunciato il lancio della campagna “Io Prevengo”, dedicata alla sensibilizzazione sulle patologie cardiometaboliche. L’azienda farmaceutica, sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha deciso di rafforzare il proprio impegno in questo settore attraverso questa iniziativa. La campagna mira a diffondere informazioni e promuovere la prevenzione tra la popolazione.

Lilly, azienda farmaceutica sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, rafforza il proprio impegno contro le patologie cardiometaboliche lanciando la campagna “Io Prevengo”. Dal 13 marzo al 12 aprile un truck itinerante toccherà cinque province lombarde ( Varese, Bergamo, Monza, Pavia e Milano ) fornendo screening gratuiti alla popolazione, così da sensibilizzarla su patologie che vanno dal diabete all’ ipertensione, dal colesterolo all’ obesità. Il taglio del nastro è avvenuto a Varese; presenti per l’occasione Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly; Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia; Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lilly lancia "Io Prevengo", nuova campagna contro le patologie cardiometaboliche Articoli correlati “Io Prevengo”, la nuova campagna di Lilly per fare prevenzione contro le patologie cardiometabolicheUn truck di un rosso brillante su cui campeggia la scritta “Scendi in piazza per la tua salute”. “Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombardeVARESE (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di... Aggiornamenti e notizie su Lilly lancia Temi più discussi: Io Prevengo, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde; Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly; Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly; Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly. Io Prevengo, la nuova campagna di Lilly per fare prevenzione contro le patologie cardiometabolicheUn truck di un rosso brillante su cui campeggia la scritta Scendi in piazza per la tua salute. Lilly, azienda farmaceutica sponsor dei Giochi Olimpici e ... lapresse.it Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di LillyMILANO (ITALPRESS) - Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di diabete, quas ... italpress.com In occasione del World Obesity Day di oggi, Parole O_Stili in collaborazione con Lilly lancia il primo glossario europeo che promuove un linguaggio più rispettoso, inclusivo e accurato quando si parla di obesità - facebook.com facebook