A Licola, nel territorio di Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua villetta a seguito di un incendio scoppiato nella casa. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e ricostruzione della dinamica. La scena è stata sequestrata in attesa delle indagini ufficiali.

Tragedia nella zona di Licola, nel territorio di Pozzuoli, dove una donna di 65 anni, Teresa Siano, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il corpo della vittima è stato rinvenuto carbonizzato all’interno della villetta situata in via Cuma Licola. Come anticipa il Mattino, al momento dell’accaduto la donna si trovava da sola in casa, mentre il marito era all’esterno dell’abitazione, nel giardino della proprietà. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Licola, donna ritrovata carbonizzata in una villetta

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