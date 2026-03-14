Licola donna ritrovata carbonizzata in una villetta

A Licola, nella zona di Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata morta dopo un incendio che ha coinvolto la sua villetta. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno constatato il decesso della vittima, che era rimasta intrappolata tra le fiamme. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno provocato l’incendio.

Tragedia nella zona di Licola, nel territorio di Pozzuoli, dove una donna di 65 anni, Teresa Siano, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il corpo della vittima è stato rinvenuto carbonizzato all’interno della villetta situata in via Cuma Licola. Come anticipa il Mattino, al momento dell’accaduto la donna si trovava da sola in casa, mentre il marito era all’esterno dell’abitazione, nel giardino della proprietà. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Licola, donna ritrovata carbonizzata in una villetta Articoli correlati Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Cadavere carbonizzato in casa a Pozzuoli: è una donna di 65 anni Contenuti e approfondimenti su Licola donna ritrovata carbonizzata in... Temi più discussi: Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli; Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corso; Choc a Pozzuoli, morta travolta dalle fiamme in casa una donna di 65 anni; Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata. Il marito chiama la polizia: Esce funo da casa. Tragedia a Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa: ipotesi di incidente domesticoPozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa mentre il marito era in giardino: ipotesi incidente domestico Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Licola, ... affaritaliani.it Licola, donna trovata carbonizzata nel villino: mozziconi di sigarette e indumenti tra le tracce del rogoTragedia nel primo pomeriggio in via delle Colmate a Licola: Teresa Tiano, 65 anni, originaria di Bacoli, trovata carbonizzata nel villino. Il marito era in giardino, e ha dato l'allarme. Ipotesi inci ... ilgazzettinovesuviano.com Carbonizzata nella sua casa di Licola, stava fumando nel letto https://nap.li/5LGD facebook