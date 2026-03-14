Libri per tutti a Casa Vignuzzi | tornano i kit di lettura facilitata per i bimbi con difficoltà di linguaggio

A Casa Vignuzzi, nella sala Lino Ricci in via San Mama 175, si tengono nuovamente incontri per la consegna dei kit di lettura facilitata destinati ai bambini con difficoltà di linguaggio. Le sessioni si svolgono nei pomeriggi di giovedì 26 marzo e mercoledì 10 giugno a partire dalle 15. Gli appuntamenti sono aperti a chi desidera ritirare i materiali.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Nuovi appuntamenti per la consegna dei volumi in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa). La collaborazione tra Classense e Ausl per abbattere le barriere della lettura Proseguono gli appuntamenti nella sala Lino Ricci della biblioteca Casa Vignuzzi, in via San Mama 175, per la consegna dei kit di lettura in Caa Comunicazione aumentativa alternativa nei pomeriggi di giovedì 26 marzo e mercoledì 10 giugno dalle 15.30 in poi curati dall’Istituzione biblioteca Classense in collaborazione con il Centro di medicina e prevenzione di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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