In Libano, più di 700.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa dei raid militari che hanno colpito diverse zone. La crisi umanitaria si fa sempre più grave, con un bagno disponibile circa ogni 100 persone, mettendo sotto pressione i servizi essenziali e le strutture di assistenza.

La crisi umanitaria in Libano si è aggravata drasticamente, con oltre 700.000 persone costrette a lasciare le proprie case a causa dei recenti raid militari. Emmanuel Massart, medico di Medici Senza Frontiere presente sul territorio, ha denunciato condizioni di vita disumane nei centri di accoglienza, dove l’accesso ai servizi igienici è ridotto a un bagno ogni cento persone. L’impatto dei bombardamenti ha trasformato la realtà quotidiana per centinaia di migliaia di cittadini, costringendoli a vivere in strada o all’interno dei propri veicoli. Mentre i rifugi sovrappopolati mancano di cibo e beni essenziali, il rispetto del diritto internazionale viene messo alla prova dalla distruzione sistematica delle infrastrutture civili e delle strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: 700mila sfollati, un bagno ogni 100 persone

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