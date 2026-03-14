Lewandowski | Quella volta che stavo per andare al Genoa Serie A in crisi? Non mi pare
Lewandowski ha ricordato un episodio del 2010, quando fu portato al derby tra Sampdoria e Genoa per tentare di convincerlo a unirsi alla squadra. Tuttavia, in quella occasione decise di trasferirsi al Borussia Dortmund. Attualmente gioca nel Barcellona e ha commentato anche la situazione della Serie A, affermando che non le sembra in crisi.
Il tedesco del Barça "Nel 2010 mi portarono al derby con la Samp per cercare di convincermi ma poi passai al Dortmund. A Yamal dico di essere preparato per le cose buone ma anche per quelle meno buone". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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