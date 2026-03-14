Lewandowski | Quella volta che stavo per andare al Genoa Serie A in crisi? Non mi pare

Lewandowski ha ricordato un episodio del 2010, quando fu portato al derby tra Sampdoria e Genoa per tentare di convincerlo a unirsi alla squadra. Tuttavia, in quella occasione decise di trasferirsi al Borussia Dortmund. Attualmente gioca nel Barcellona e ha commentato anche la situazione della Serie A, affermando che non le sembra in crisi.