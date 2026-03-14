Una lettera aperta firmata da 365 persone esprime solidarietà a una collega oggetto di una segnalazione anonima. I firmatari affermano di credere nella sua professionalità e sottolineano che, fino a prova contraria, la presunzione di innocenza dovrebbe applicarsi anche in questo contesto. La missiva si concentra sull’importanza di rispettare i principi di giustizia e tutela della reputazione.

"Con questa lettera aperta intendiamo esprimere piena solidarietà alla collega oggetto di segnalazione anonima, nella certezza della sua professionalità, fino a prova contraria, perchè la presunzione di innocenza dovrebbe valere dentro e fuori dai tribunali". E’ parte del testo di solidarietà per l’insegnante dell’istituto Russell di Guastalla, nei giorni scorsi segnalata da genitori di alcuni suoi allievi per presunte dichiarazioni, in classe, ritenute di propaganda politica, con ipotetici attacchi contro il centrodestra. Una segnalazione per la verità non anonima, ma richiesta di essere diffusa "senza nomi degli autori" per timore di "possibili ritorsioni sulla valutazione dei figli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lettera con 365 firme: "Solidarietà alla collega"

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