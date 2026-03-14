Leonardo sta portando avanti i test del suo sistema di difesa aerea Michelangelo Dome in Ucraina, con l’obiettivo di verificare alcune componenti del progetto entro la fine dell’anno. La società ha avviato le operazioni sul campo per valutare le performance del sistema in condizioni operative reali e ha comunicato i piani per le prossime fasi di verifica.

Leonardo prevede di testare alcuni elementi del suo nuovo progetto di difesa aerea integrata Michelangelo Dome in Ucraina entro la fine di quest’anno. “Il primo componente del Michelangelo Dome è attualmente in costruzione per i nostri partner ucraini”, ha dichiarato l’amministratore delegato Roberto Cingolani il 12 marzo, presentando il piano industriale aggiornato dell’azienda. L’impegno si concentrerà sullo strato di difesa di punto dell’architettura multilivello, per contrastare minacce a bassa quota difficili da individuare, come gli sciami di droni. Cingolani ha affermato anche che la nuova costellazione di satelliti per l’osservazione terrestre, denominata Space Guardian, sarà un elemento chiave del progetto Michelangelo Dome per individuare le minacce prima del lancio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Leonardo lavora per testare il suo Michelangelo Dome in Ucraina

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