L' Ekipe Orizzonte vince e convince nel derby contro la Brizz Nuoto

L'Ekipe Orizzonte ha battuto 20-3 le acesi della Brizz Nuoto nel derby della tredicesima giornata di Serie A1. La partita si è svolta sul campo delle acesi e ha visto la squadra ospite dominare sin dall'inizio, con un vantaggio ampio che ha caratterizzato tutta la gara. L'incontro segna un momento importante in vista della prossima partita contro la Sis Roma, prevista mercoledì alle 14:00.

Anche oggi partita giocata con grande attenzione dalle catanesi, che hanno conquistato tutte le frazioni di gioco, rispettivamente per 6-0, 5-2, 4-1 e 5-0. Claudia Marletta è stata la top scorer con quattro gol, mentre Morena Leone è andata a segno tre volte. Due reti a testa per Aurora Longo, Vivian Sevenich e Beatrice Cassarà, una per Bronte Halligan, Giulia Viacava, Vittoria Sbruzzi, Dafne Bettini, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi e Sara Pulvirenti. Al fischio finale bilancio affidato alla numero 12 dell’Ekipe Orizzonte, che ha subito dedicato la propria attenzione al prossimo match contro le capitoline: “Sicuramente – ha detto Morena Leone – questa partita è stata utile anche per completare sul campo la nostra preparazione in vista del match contro la Roma, che per noi è una sfida di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Ekipe Orizzonte, vittoria nel recupero contro Plebiscito PadovaArriva una vittoria convincente per l’Ekipe Orizzonte sul campo del Plebiscito Padova, nel match di recupero della dodicesima giornata di Serie A1 di... Ekipe Orizzonte vince al fotofinish: Rapallo battuto 17-16 ai rigori nel big matchVittoria epica per l’Ekipe Orizzonte, che supera 17-16 l’Rapallo Pallanuoto dopo una lunghissima serie di rigori nell’undicesima giornata di Serie A1... Altri aggiornamenti su Ekipe Orizzonte Temi più discussi: L’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia per la sesta volta, battuta in finale 11-7 la Pallanuoto Trieste; Pallanuoto, è sempre super Ekipe Orizzonte: la Coppa Italia torna a Catania; L’Ekipe orizzonte torna sul trono batte Trieste e vince la Coppa Italia; Ekipe Orizzonte conquista la sua sesta Coppa Italia. L'Ekipe Orizzonte vince e convince nel derby contro la Brizz NuotoL'Ekipe Orizzonte batte 20-3 le acesi della Brizz Nuoto nel derby etneo della tredicesima giornata di Serie A1 e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare la supersfida del massimo campionato di ... cataniatoday.it Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte-Brizz Nuoto 20-3L'Ekipe Orizzonte batte 20-3 le acesi della Brizz Nuoto nel derby etneo della tredicesima giornata di Serie A1 e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare la supersfida del massimo campionato di ... napolimagazine.com Nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile l’Ekipe Orizzonte Catania, secondo in classifica con 30 punti insieme al Rapallo Pallanuoto, riceve alla Comunale di Nesima, fischio d’inizio previsto domani alle 17:00, la - facebook.com facebook TRIONFA L'EKIPE ORIZZONTE! Le catanesi di Martina Miceli conquistano la Coppa Italia Unipol superando 11-7 la Pallanuoto Trieste nell'epilogo della Final Six giocata a Napoli. Carlo Di Santo x.com